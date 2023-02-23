Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı

Son dakika haberleri... Asrın felaketi sebebiyle TFF tarafından iki kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanıyor.