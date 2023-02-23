Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
06:51
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı
Son dakika haberleri: Süper Lig'de TFF tarafından iki kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bomba bir ayrılık yaşandığı iddia ediliyor. Takımın golcü yıldızının sezon sonunda ayrılacağı ve yeni takımının ise belli olduğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe taraftarını üzecek olan flaş transferin detayları...