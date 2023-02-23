Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı
Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:51

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı

Son dakika haberleri: Süper Lig'de TFF tarafından iki kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bomba bir ayrılık yaşandığı iddia ediliyor. Takımın golcü yıldızının sezon sonunda ayrılacağı ve yeni takımının ise belli olduğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe taraftarını üzecek olan flaş transferin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı

Son dakika haberleri... Asrın felaketi sebebiyle TFF tarafından iki kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı

Depremler sebebiyle ara verilen lig maçları bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, cumartesi günü Konyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray ile puan farkını eritmek isteyen sarı-lacivertli takımın taraftarını üzen bir gelişme yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı

ENNER VALENCIA YUVADAN UÇUYOR

Bu sezon attığı goller takımını sırtında taşıyan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Enner Valencia yuvadan uçuyor. Ekvadorlu yıldız oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesi için sarı-lacivertli kulüple görüşmelerde bulundu. Fenerbahçe, deneyimli oyuncuya 33 yaşında olmasından dolayı 1 yıllık kontrat teklif etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı

Ancak Valencia ve menajerinin, geleceğini garanti altına almak adına Fenerbahçe'den 2 senelik sözleşme istediği öğrenilmişti. Kanarya, bu öneriye net bir cevap vermeyince oyuncu da rotasını Brezilya'ya kırdı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı

TRANSFER LİGİN BİTMESİYLE DUYURULACAK

Enner Valencia ve temsilcisinin, Fenerbahçe ile bir yol kat edememesi sonucu İnternacional ile temas kurduğu bildirildi. Brezilya'dan aldığımız bilgiye göre; sezon sonu için anlaşmaya varan tarafların ön sözleşme imzaladığı kaydedilirken, İnternacional'in yıllık 2.5 milyon dolarla en yüksek maaşlı ismi olacağı ifade edildi.

SON DAKİKA