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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bu ayrılığı kimse beklemiyordu! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de Sebastian Szymanski…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:59 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 21:05

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bu ayrılığı kimse beklemiyordu! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de Sebastian Szymanski

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunuyor. Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele içerisinde olan sarı-lacivertli ekip, 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Kanarya'da flaş bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymasnki'nin ayrılığının konuşulduğu dönemde sürpriz isim takımdan gidebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bu ayrılığı kimse beklemiyordu! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de Sebastian Szymanski…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal ile başladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bu ayrılığı kimse beklemiyordu! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de Sebastian Szymanski…

Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte oldukça etkileyici bir sezon geçiren sarı-lacivertli ekip, transfer döneminde yaptığı yıldız transferleriyle de dikkat çekti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bu ayrılığı kimse beklemiyordu! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de Sebastian Szymanski…

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Çağlar Söyüncü ve Bonucci gibi isimleri kadrosuna katan Kanarya, tek hedefi şampiyonluk olarak belirledi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bu ayrılığı kimse beklemiyordu! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de Sebastian Szymanski…

Bir yandan da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de 67 puan ile 2'inci sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bu ayrılığı kimse beklemiyordu! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de Sebastian Szymanski…

Son olarak Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, hafta sonunda Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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