Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bu ayrılığı kimse beklemiyordu! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de Sebastian Szymanski…

Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
21:05
Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunuyor. Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele içerisinde olan sarı-lacivertli ekip, 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Kanarya'da flaş bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymasnki'nin ayrılığının konuşulduğu dönemde sürpriz isim takımdan gidebilir. İşte son dakika haberinin detayları…