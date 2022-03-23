Giriş Tarihi: 23.03.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 18:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Yeni transferlerle birlikte şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında zirveye havlu attı. Fenerbahçe'nin en çok beklentisi olduğu Mesut Özil ise hayal kırıklığı yaratanların başında geldi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil'in geleceği hakkında kararlarını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…