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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yarattı! Ali Koç ve İsmail Kartal Mesut Özil için kararını verdi ama…
Giriş Tarihi: 23.03.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 18:54

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yarattı! Ali Koç ve İsmail Kartal Mesut Özil için kararını verdi ama…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Yeni transferlerle birlikte şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında zirveye havlu attı. Fenerbahçe'nin en çok beklentisi olduğu Mesut Özil ise hayal kırıklığı yaratanların başında geldi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil'in geleceği hakkında kararlarını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yarattı! Ali Koç ve İsmail Kartal Mesut Özil için kararını verdi ama…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona umutlu giren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hayal kırıklığı yaşadı. Ligde ve Avrupa'da zirveden uzak kalan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın görevine son verdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yarattı! Ali Koç ve İsmail Kartal Mesut Özil için kararını verdi ama…

Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başına geçti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yarattı! Ali Koç ve İsmail Kartal Mesut Özil için kararını verdi ama…

Geçici olarak görevi teslim alan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kısa sürede yakaladığı başarıyla beğeni topladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yarattı! Ali Koç ve İsmail Kartal Mesut Özil için kararını verdi ama…

Sarı-lacivertli takımı ikincilik yarışına sokan İsmail Kartal, son oynanan Konyaspor maçında aldığı galibiyetle tribünlerden alkışları topladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yarattı! Ali Koç ve İsmail Kartal Mesut Özil için kararını verdi ama…

Ancak Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan bir isim var.

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