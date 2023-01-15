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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Atletico Madrid'in sonrası harekete geçildi
Giriş Tarihi: 15.01.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 11:29

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Atletico Madrid'in sonrası harekete geçildi

Son dakika haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girdi ve Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etti. Forvet transferi için Haji Wright'ı da gündemine alan sarı-lacivertli takım şimdi de iç transfere odaklandı. Jorge Jesus'un da onayıyla birlikte harekete geçen yönetim, takımın yıldız oyuncusu için yeni bir sözleşme teklifi yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Atletico Madrid’in sonrası harekete geçildi

Süper Lig'de son 5 maçında 3 mağlubiyet alan ve geçtiğimiz hafta Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe bugün Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Atletico Madrid’in sonrası harekete geçildi

Son olarak derbide fark yediği lider Galatasaray'ın haftaya Hatay galibiyetiyle başlaması da sarı-lacivertlilere kazanmaktan başka şans bırakmadı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Atletico Madrid’in sonrası harekete geçildi

Olası bir yenilgide zirve ile puan farkı açılacak. Kanarya'da kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakat Pedro dışında eksik yok.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Atletico Madrid’in sonrası harekete geçildi

5 OYUNCU SINIRDA

Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi, Mert Hakan ve Crespo ceza sınırında. Bu oyuncular sarı kart görürse Ümraniye karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Atletico Madrid’in sonrası harekete geçildi

FENERBAHÇE ARA TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI GİRDİ

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kolları sıvayan sarı-lacivertli kulüpten hamleler gelmeye başladı. Ara transfere Samet Akaydin'i alarak başlayan, diğer yandan Antalyaspor'la Haji Wright ve Bünyamin Balcı pazarlığında olan Fenerbahçe, elindeki isimlerle masaya oturmaya hazırlanıyor.

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