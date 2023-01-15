Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Atletico Madrid’in sonrası harekete geçildi

Giriş Tarihi: 15.01.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
11:29
Son dakika haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girdi ve Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etti. Forvet transferi için Haji Wright'ı da gündemine alan sarı-lacivertli takım şimdi de iç transfere odaklandı. Jorge Jesus'un da onayıyla birlikte harekete geçen yönetim, takımın yıldız oyuncusu için yeni bir sözleşme teklifi yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...