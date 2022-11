"LİG BİZİM EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Sivasspor galibiyeti sonrası konuşan ve her teknik direktörün kendine ait metodu olduğunu söyleyen Jesus, "Her teknik direktör farklıdır. Bende her zaman çalıştığım her takımda aynı şekilde çalışmaya çalışıyorum. Kendimce en iyi mantık çerçevesinde çalışıyorum. Oyuncularınız sizin fikirlerinize inanırsa işler daha kolay olur. Çok güzel bir grubumuz var. Kendi kapasitelerine inanıyorlar. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Fenerbahçe şu anda Avrupa Ligi'nde en iyi 16 takım arasında. Bu da uluslar arası prestijin kazanılmasında önemli. Lig bizim en büyük hedefimiz. Bunu korumak istiyoruz" dedi.