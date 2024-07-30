Giriş Tarihi: 30.07.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
22:04
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına 2. ön eleme turunda Lugano ile eşleşen Fenerbahçe, rövanş maçında İsviçre ekibini Kadıköy'de konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı ve takımın yıldız oyuncusu 31. dakikada oyuna devam edemedi. Deneyimli futbolcu sakatlığı sonrası ağlayarak oyundan çıktı.