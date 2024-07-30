Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...

FENERBAHÇE İKİNCİ YARI AÇILDI

İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Fenerbahçe 59. dakikada Dzeko'nun kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını artıran sarı-lacivertli takım, Szymanski'nin 90+3. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 3. turda Lille'in rakibi oldu.