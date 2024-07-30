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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...
Giriş Tarihi: 30.07.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:04

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına 2. ön eleme turunda Lugano ile eşleşen Fenerbahçe, rövanş maçında İsviçre ekibini Kadıköy'de konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı ve takımın yıldız oyuncusu 31. dakikada oyuna devam edemedi. Deneyimli futbolcu sakatlığı sonrası ağlayarak oyundan çıktı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...

Son dakika... Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu konuk etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...

LUGANO İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

İsviçre'deki ilk maçı 4-3 kazanarak skor avantajını elde eden Fenerbahçe, rakibi Lugano karşısında Kadıköy'de Mahmoud'un 8. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...

Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk yarıda pozisyonlar bulmasına rağmen skor üretemedi ve ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...

FENERBAHÇE İKİNCİ YARI AÇILDI

İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Fenerbahçe 59. dakikada Dzeko'nun kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını artıran sarı-lacivertli takım, Szymanski'nin 90+3. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 3. turda Lille'in rakibi oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...

JOSE MORİNHO, KADIKÖY'DE İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de seyircisi önünde ilk resmi müsabakasına çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 61 yaşındaki tecrübeli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.

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