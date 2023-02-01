Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:13

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe hamlelerini yapmaya devam ediyor. Jorge Jesus'un isteğiyle hamlelerini yapan Fenerbahçe yönetimi, Samet Akaydin, Emre Demir, Jayden Oosterwolde sonrası Süper Lig'in yıldızlarından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-laciverli takımda Brezilyalı oyuncu için de sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu hafta zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızılı girdi. Jorge Jesus'un isteğiyle hareket eden yönetim bir transferi daha bitirdi. Diğer yandan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldızın ayrılmasına sıcak bakıldı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...

F.BAHÇE'NİN YILDIZLARINA TALİPLER ARTIYOR

Rossi, Altay, Lincoln ve İsmail Yüksek 24, Ferdi 23, Oosterwolde 21, Emre Demir 19, Arda Güler 17 yaşında. Fenerbahçe henüz sözleşme uzatmayan Altay dışındaki isimlerden gelecekte ciddi paralar kazanmayı hedefliyor. Arda Güler; PSG, İsmail Yüksek; Leverkusen, Rossi ise şu an Flamengo'nun göz hapsinde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

Son olarak 19 yaşındaki Emre Demir ve 21 yaşındaki Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yaş ortalamasını düşürmeye devam ediyor. Tam 8 önemli futbolcusu 24 yaş ve altında olan sarı-lacivertliler, scouting transferleriyle geleceğe yatırım yapmaya da devam edecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI…"

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Emre, transferi ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Çok büyük takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...

OSAYI YERİNE YERLİ YILDIZ

Bright Osayi Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u almış ve hızlı bir şekilde harekete geçerek görüşmelere başlamıştı.

SON DAKİKA