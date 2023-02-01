Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
09:13
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe hamlelerini yapmaya devam ediyor. Jorge Jesus'un isteğiyle hamlelerini yapan Fenerbahçe yönetimi, Samet Akaydin, Emre Demir, Jayden Oosterwolde sonrası Süper Lig'in yıldızlarından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-laciverli takımda Brezilyalı oyuncu için de sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...