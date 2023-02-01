Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Brezilyalı yıldızın yeni rotası...

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI…"

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Emre, transferi ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Çok büyük takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.