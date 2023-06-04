Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası için tarihi karar! Okan Buruk tercihini yaptı, taşlar yerinden oynayacak

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek tarihinin 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 37. haftadaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Nef Stadı'ndaki derbinin büyük bir heyecana sahne olması beklenirken, hem Jorge Jesus hem de Okan Buruk son hazırlıklarını tamamladı. Büyük önem arz eden derbide çıkacak sonuca göre Fenerbahçe, tarihi bir karar almaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...