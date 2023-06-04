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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den derbi sonrası için tarihi karar! Okan Buruk tercihini yaptı, taşlar yerinden oynayacak
Giriş Tarihi: 04.06.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 10:47

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den derbi sonrası için tarihi karar! Okan Buruk tercihini yaptı, taşlar yerinden oynayacak

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek tarihinin 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 37. haftadaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Nef Stadı'ndaki derbinin büyük bir heyecana sahne olması beklenirken, hem Jorge Jesus hem de Okan Buruk son hazırlıklarını tamamladı. Büyük önem arz eden derbide çıkacak sonuca göre Fenerbahçe, tarihi bir karar almaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Samet YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası için tarihi karar! Okan Buruk tercihini yaptı, taşlar yerinden oynayacak

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek tarihinin 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 37. haftadaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Nef Stadı'ndaki derbinin büyük bir heyecana sahne olması beklenirken, hem Jorge Jesus hem de Okan Buruk son hazırlıklarını tamamladı. Büyük önem arz eden derbide çıkacak sonuca göre Fenerbahçe, tarihi bir karar almaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası için tarihi karar! Okan Buruk tercihini yaptı, taşlar yerinden oynayacak

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası, dev bir maça sahne olacak. Hafta içi Ankaragücü'nü yenerek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası için tarihi karar! Okan Buruk tercihini yaptı, taşlar yerinden oynayacak

Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası için tarihi karar! Okan Buruk tercihini yaptı, taşlar yerinden oynayacak

Rakibinin karşısına şampiyon olarak çıkacak olan Galatasaray, alacağı galibiyetle taraftarlarına bir mutluluk daha yaşatmak isterken, Fenerbahçe de sezona Galatasaray galibiyetiyle nokta koymayı planlıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası için tarihi karar! Okan Buruk tercihini yaptı, taşlar yerinden oynayacak

Kritik mücadele öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, derbinin sonucuna göre Fenerbahçe'nin alacağı radikal karar ortaya çıktı.

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