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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarlarını çıldırtan hareket! Konyaspor maçının sonunda fark edildi: Sosyal medya yangın yerine döndü…
Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 22:51

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarlarını çıldırtan hareket! Konyaspor maçının sonunda fark edildi: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan maçta Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. 16. haftanın erteleme maçında olağanüstü bir oyun sergileyerek taraftarlarını tatmin eden İsmail Kartal ve öğrencileri, tarihe geçen bir skor elde etti. Ligde bu sezon şampiyonluk yarışında doludizgin yoluna devam eden Fenerbahçe, 50 puana yükseldi. Öte yandan Konyaspor maçının sonunda Galatasaray taraftarlarını çıldırtan bir detay ortaya çıktı. Sosyal medyanın çok konuştuğu an, binlerce kez paylaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarlarını çıldırtan hareket! Konyaspor maçının sonunda fark edildi: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, görkemli oyununu bu kez Konyaspor karşısında sergiledi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarlarını çıldırtan hareket! Konyaspor maçının sonunda fark edildi: Sosyal medya yangın yerine döndü…

16. haftanın erteleme maçında sahadan 7-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de puanını 50 yaptı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarlarını çıldırtan hareket! Konyaspor maçının sonunda fark edildi: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Fenerbahçe'ye maçta galibiyeti getiren golleri, Edin Dzeko (3), Mert Müldür, Szymanski, Batshuayi ve Uğurcan Yazgılı (K.K) kaydetti. Konyaspor'un maçtaki tek golü ise Guilherme'den geldi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarlarını çıldırtan hareket! Konyaspor maçının sonunda fark edildi: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Konyaspor karşısında alınan galibiyetle birlikte birçok rekoru da alt üst eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 gün içinde oynadığı 2 maçta farklı rekorlar kırdı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarlarını çıldırtan hareket! Konyaspor maçının sonunda fark edildi: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Ligin 19. haftasında İstanbulspor'a ilk yarıda 4 gol atarak bu sezon bunu başaran ilk takım olan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında bulduğu 5 golle bu sezon ilk yarıda 5 gol atan ilk ekip ünvanını da aldı.

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