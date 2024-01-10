Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
22:51
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarlarını çıldırtan hareket! Konyaspor maçının sonunda fark edildi: Sosyal medya yangın yerine döndü…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan maçta Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. 16. haftanın erteleme maçında olağanüstü bir oyun sergileyerek taraftarlarını tatmin eden İsmail Kartal ve öğrencileri, tarihe geçen bir skor elde etti. Ligde bu sezon şampiyonluk yarışında doludizgin yoluna devam eden Fenerbahçe, 50 puana yükseldi. Öte yandan Konyaspor maçının sonunda Galatasaray taraftarlarını çıldırtan bir detay ortaya çıktı. Sosyal medyanın çok konuştuğu an, binlerce kez paylaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…