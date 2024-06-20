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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak: Batshuayi sonrası…
Giriş Tarihi: 20.06.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 20:38

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak: Batshuayi sonrası…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda nefes kesen bir şampiyonluk yarışı izleten Fenerbahçe ve Galatasaray, önümüzdeki transfer döneminde de birbirlerine sıkça rakip olacak. Transfer dönemi henüz resmen başlamamış olmasına rağmen Galatasaray, ezeli rakibinin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'yi adeta elinden aldı. Fenerbahçe, Batshuayi'nin rövanşı için sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir ilgilendiği ve görüşmelerde bulunduğu yıldız oyuncuya talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak: Batshuayi sonrası…

Son dakika haberleri… Futbolda EURO 2024 heyecanı yaşanırken Süper Lig ekipleri bu süre zarfında transfer görüşmelerine devam ediyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak: Batshuayi sonrası…

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de nefes kesen bir yarışa sahne olan Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de birçok karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak: Batshuayi sonrası…

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarken Fenerbahçe de buna misilleme yapacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak: Batshuayi sonrası…

İşte flaş transfer haberinin tüm detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak: Batshuayi sonrası…

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldığı iddia edildi.

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