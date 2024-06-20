Giriş Tarihi: 20.06.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
20:38
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak: Batshuayi sonrası…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda nefes kesen bir şampiyonluk yarışı izleten Fenerbahçe ve Galatasaray, önümüzdeki transfer döneminde de birbirlerine sıkça rakip olacak. Transfer dönemi henüz resmen başlamamış olmasına rağmen Galatasaray, ezeli rakibinin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'yi adeta elinden aldı. Fenerbahçe, Batshuayi'nin rövanşı için sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir ilgilendiği ve görüşmelerde bulunduğu yıldız oyuncuya talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…