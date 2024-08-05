Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe'den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...
Giriş Tarihi: 05.08.2024 23:48 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 23:48

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe'den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, yarın deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun istediği yıldız için harekete geçit. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen o dünya yıldızı...

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...

Fenerbahçe'den gelen son dakika bilgilerine göre Mourinho, Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncunun transferini istedi.İşte flaş transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadro ve şampiyonluk parolasıyla girmek istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda kadrosuna En-Nesyri, Cenk Tosun, Levent Mercan, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın gibi yıldızları kadrosuna kattı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertli takım, Mourinho ile çıktığı ilk 2 resmi maçı kazanmayı başardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...

RAKİP LILLE

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Lille ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

SON DAKİKA