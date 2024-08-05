Giriş Tarihi: 05.08.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
23:48
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe'den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...
SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, yarın deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun istediği yıldız için harekete geçit. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen o dünya yıldızı...