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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’de tarihi fark! Konyaspor maçında yıllar sonra rekor kırıldı…
Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 22:19

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’de tarihi fark! Konyaspor maçında yıllar sonra rekor kırıldı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Kritik karşılaşmadan çok rahat bir şekilde galip ayrılan sarı-lacivertliler, 7-1 kazandı. Süper Lig'de tarihe geçen bir farkla rakibini mağlup eden Kanarya, birçok rekoru da alt üst etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sonuçla birlikte puanını da 50 yaparak zirvedeki yerini korudu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’de tarihi fark! Konyaspor maçında yıllar sonra rekor kırıldı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’de tarihi fark! Konyaspor maçında yıllar sonra rekor kırıldı…

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’de tarihi fark! Konyaspor maçında yıllar sonra rekor kırıldı…

32 ve 40. dakikalarda 2 gol daha atan tecrübeli golcü Dzeko, Süper Lig'de gol sayısını 16 yaparak Konyaspor'a karşı hat-trick yaptı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’de tarihi fark! Konyaspor maçında yıllar sonra rekor kırıldı…

Maçın ilk yarısında art arda goller bulmaya devam eden Fenerbahçe, 42. dakikada Mert Müldür, 44. dakikada ise Szymanski ile 5-0 öne geçti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’de tarihi fark! Konyaspor maçında yıllar sonra rekor kırıldı…

İlk yarıyı 5-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en çok gol atan takım oldu.

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