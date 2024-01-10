Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
22:19
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’de tarihi fark! Konyaspor maçında yıllar sonra rekor kırıldı…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Kritik karşılaşmadan çok rahat bir şekilde galip ayrılan sarı-lacivertliler, 7-1 kazandı. Süper Lig'de tarihe geçen bir farkla rakibini mağlup eden Kanarya, birçok rekoru da alt üst etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sonuçla birlikte puanını da 50 yaparak zirvedeki yerini korudu. İşte son dakika haberinin detayları…