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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus'un gözü onda...
Giriş Tarihi: 10.12.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 15:25

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus'un gözü onda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezona teknik direktör Jorge Jesus'la başlayan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Fenerbahçe hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynuyor. Sarı-lacivertli takımda gözler yapılacak olan yeni transferler çevrildi. Portekizli hoca gözünü Serie A devi Atalanta'nın forvetine dikti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus’un gözü onda...

Yeni sezona Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlık maçlarında dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus’un gözü onda...

Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1 ve Alanyaspor'u da 4-2 mağlup eden sarı-lacivertli takımda oynanan futboldan taraftar memnun. Fenerbahçe bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynuyor.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus’un gözü onda...

Yaz transfer sezonunda yaptığı transferlerl dikkat çeken Fenerbahçe'de gözler şimdi de takımdan ayrılacak ve takıma yeni katılacak isimlere çevrildi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus’un gözü onda...

JOAO PEDRO PLANLARI BOZDU

Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Joao Pedro, oynanan hazırlık maçında sakatlandı ve yaklaşık olarak 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli takımda oyuncunun gönderileceği iddialar gündeme gelmişti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus’un gözü onda...

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır."

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