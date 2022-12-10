Giriş Tarihi: 10.12.2022 15:23
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
15:25
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus'un gözü onda...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezona teknik direktör Jorge Jesus'la başlayan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Fenerbahçe hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynuyor. Sarı-lacivertli takımda gözler yapılacak olan yeni transferler çevrildi. Portekizli hoca gözünü Serie A devi Atalanta'nın forvetine dikti. İşte son dakika haberinin detayları...