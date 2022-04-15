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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünyaca ünlü teknik direktör yıldız ismin transferine onay verdi…
Giriş Tarihi: 15.04.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 19:52

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünyaca ünlü teknik direktör yıldız ismin transferine onay verdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Son haftalarda İsmail Kartal ile yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör konusunda bir belirsizlik sürüyor. Taraftarlar, İsmail Kartal ile yola devam edilmesini isterken, Fenerbahçe yönetimi yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreçte ise Fenerbahçe'de yıldızı parlayan isimlere Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünyaca ünlü teknik direktör yıldız ismin transferine onay verdi…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, büyük umutlarla girdiği sezonda oldukça büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünyaca ünlü teknik direktör yıldız ismin transferine onay verdi…

Ancak ligde üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, Kartal ile yükselişe geçti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünyaca ünlü teknik direktör yıldız ismin transferine onay verdi…

Tecrübeli teknik adam, ligde 8 maçta 7 galibiyet alarak Fenerbahçe'yi ikincilik yarışına sokmayı başardı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünyaca ünlü teknik direktör yıldız ismin transferine onay verdi…

Son olarak Galatasaray derbisini de kazanan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusu belirsizliğe dönüştü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünyaca ünlü teknik direktör yıldız ismin transferine onay verdi…

Göreve gelirken geçici olarak takımın başına geçtiği açıklanan İsmail Kartal'ın performansı akılları karıştırdı.

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