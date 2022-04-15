Giriş Tarihi: 15.04.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 19:52

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünyaca ünlü teknik direktör yıldız ismin transferine onay verdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Son haftalarda İsmail Kartal ile yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör konusunda bir belirsizlik sürüyor. Taraftarlar, İsmail Kartal ile yola devam edilmesini isterken, Fenerbahçe yönetimi yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreçte ise Fenerbahçe'de yıldızı parlayan isimlere Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…