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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı taraftarları ikiye böldü! Konyaspor maçında VAR’ın kararı ortalığı karıştırdı…
Giriş Tarihi: 10.01.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 21:12

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı taraftarları ikiye böldü! Konyaspor maçında VAR’ın kararı ortalığı karıştırdı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 16. haftanın erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında konuk etti. Saat 20.00'de başlayan mücadelede sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Öte yandan Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı gol sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Futbolseverler, pozisyon için çok paylaşım yaparken VAR'ın kararı için de itirazlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı taraftarları ikiye böldü! Konyaspor maçında VAR’ın kararı ortalığı karıştırdı…

Son dakika haberleri… Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, 16. haftanın erteleme maçında Konyaspor'u ağırladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı taraftarları ikiye böldü! Konyaspor maçında VAR’ın kararı ortalığı karıştırdı…

Karşılaşma öncesi 47 puanla liderliği elinde bulunduran Kanarya, Konyaspor'u da yenerek zirveyi bırakmak istemiyor.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı taraftarları ikiye böldü! Konyaspor maçında VAR’ın kararı ortalığı karıştırdı…

TADIC İLK KEZ YEDEK

Teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor maçının ilk 11'in de bir sürprize imza attı. Deneyimli çalıştırıcı, Dusan Tadic'e 11'de yer vermedi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı taraftarları ikiye böldü! Konyaspor maçında VAR’ın kararı ortalığı karıştırdı…

Bu sezon ilk kez yedek kalan 35 yaşındaki futbolcu 18 kez sarı-lacivertli formayla 11'de sahaya çıkmıştı. Sırp futbolcu, bu maçlarda 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı taraftarları ikiye böldü! Konyaspor maçında VAR’ın kararı ortalığı karıştırdı…

KING İLK KEZ 11'DE

İsmail Kartal, Konyaspor müsabakasında hücumun sol kanadında Joshua King'e şans verdi.

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