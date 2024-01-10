Giriş Tarihi: 10.01.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
21:12
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı taraftarları ikiye böldü! Konyaspor maçında VAR’ın kararı ortalığı karıştırdı…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 16. haftanın erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında konuk etti. Saat 20.00'de başlayan mücadelede sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Öte yandan Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı gol sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Futbolseverler, pozisyon için çok paylaşım yaparken VAR'ın kararı için de itirazlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…