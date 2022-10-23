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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin kritik galibiyeti sonrası açıkladı! "Herkes akıl veriyor ama..."
Giriş Tarihi: 23.10.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 09:26

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin kritik galibiyeti sonrası açıkladı! "Herkes akıl veriyor ama..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, kendisi gibi iddialı takımlardan olan Medipol Başakşehir ile 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf, 84. dakikada gelen golle sarı-lacivertliler oldu. Kritik galibiyetin ardından yapılan değerlendirmede ise dikkat çeken detaylara vurgu yapıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kritik galibiyeti sonrası açıkladı! Herkes akıl veriyor ama...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, kendisi gibi iddialı takımlardan olan Medipol Başakşehir ile 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf, 84. dakikada gelen golle sarı-lacivertliler oldu. Kritik galibiyetin ardından yapılan değerlendirmede ise dikkat çeken detaylara vurgu yapıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kritik galibiyeti sonrası açıkladı! Herkes akıl veriyor ama...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i konuk etti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kritik galibiyeti sonrası açıkladı! Herkes akıl veriyor ama...

Çekişmeli geçen mücadelenin 84. dakikasında sahneye çıkan Diego Rossi, kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kritik galibiyeti sonrası açıkladı! Herkes akıl veriyor ama...

Bu mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kritik galibiyeti sonrası açıkladı! Herkes akıl veriyor ama...

İşte o görüşler;

ÖMER ÜRÜNDÜL: JESUS BU KEZ DOĞRUYU YAPTI

Bu zorlu maç öncesi bana göre teknik direktörlerin yapması gereken iki şey vardı. Fenerbahçe genel ofansif anlayışta defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarttığından rakiplerine pozisyon bulma şansı veriyordu. Jesus dün gece Başakşehir'in gücünü de göz önüne alarak bu anlayıştan vazgeçti.

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