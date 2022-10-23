Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin kritik galibiyeti sonrası açıkladı! "Herkes akıl veriyor ama..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, kendisi gibi iddialı takımlardan olan Medipol Başakşehir ile 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf, 84. dakikada gelen golle sarı-lacivertliler oldu. Kritik galibiyetin ardından yapılan değerlendirmede ise dikkat çeken detaylara vurgu yapıldı. İşte tüm detaylar...