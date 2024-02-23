Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
01:06
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi’nde dünya devi Kanarya’yı bekliyor…
Son dakika haberleri… Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Türkiye'yi temsil ediyor. Konferans Ligi gruplarından 12 puanla lider çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, son 16 turunda karşılaşacağı rakibi bekliyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanan Konferans Ligi maçlarının ardından netleşti. İşte son dakika haberinin detayları…