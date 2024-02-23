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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi’nde dünya devi Kanarya’yı bekliyor…
Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 01:06

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi’nde dünya devi Kanarya’yı bekliyor…

Son dakika haberleri… Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Türkiye'yi temsil ediyor. Konferans Ligi gruplarından 12 puanla lider çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, son 16 turunda karşılaşacağı rakibi bekliyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanan Konferans Ligi maçlarının ardından netleşti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi’nde dünya devi Kanarya’yı bekliyor…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu birinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi’nde dünya devi Kanarya’yı bekliyor…

Süper Lig'de de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip, Konferans Ligi'nde de hedefini yüksek tutuyor.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi’nde dünya devi Kanarya’yı bekliyor…

Bu akşam oynanan Konferans Ligi maçlarının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi’nde dünya devi Kanarya’yı bekliyor…

Fenerbahçe'nin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi ise 23 Şubat Cuma günü saat 15.00'te başlayacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi’nde dünya devi Kanarya’yı bekliyor…

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