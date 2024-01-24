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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı: Abdülkadir Bitigen…
Giriş Tarihi: 24.01.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 23:11

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı: Abdülkadir Bitigen

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Oldukça kritik mücadeleden tek golle galip çıkan sarı-lacivertli ekip, puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Başakşehir'in ise son dakikada yediği golle 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı penaltı büyük gündem yaratırken usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı: Abdülkadir Bitigen…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 22. hafta maçları devam ediyor. Ligin kritik virajlarından birine çıkan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanda büyük zorluk çekti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı: Abdülkadir Bitigen…

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, sarı-lacivertli ekibin 90+4'te penaltıdan attığı golle 1-0 sona erdi.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı: Abdülkadir Bitigen…

Bu sonuçla birlikte ligde puanını 57 yapan Fenerbahçe, zirvede hata yapmadı. Başakşehir ise 27 puanda kaldı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı: Abdülkadir Bitigen…

Son haftalarda gol yollarında büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında toplam 3 gol kaydedebildi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı: Abdülkadir Bitigen…

SON 10 SEZONUN REKORU

Başakşehir maçında rakip ceza sahasında tam 70 kez topla buluşan Fenerbahçe, bu alanda son 10 sezonun rekorunu kırdı.

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