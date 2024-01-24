Giriş Tarihi: 24.01.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
23:11
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı: Abdülkadir Bitigen…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Oldukça kritik mücadeleden tek golle galip çıkan sarı-lacivertli ekip, puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Başakşehir'in ise son dakikada yediği golle 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı penaltı büyük gündem yaratırken usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…