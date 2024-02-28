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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor…
Giriş Tarihi: 28.02.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 13:47

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, geçtiğimiz akşam Türkiye Kupası'nda oynadığı Ankaragücü maçından ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Kupaya çeyrek finalde veda eden sarı-lacivertli ekip, tüm odağını Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne verdi. Bu sırada da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, Edin Dzeko'nun yerine dünya devinden yıldız bir golcüyü İstanbul'a getirecek. Taraftarlarda da büyük bir heyecan uyandıran bu gelişme, geniş yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal'ın önderliğinde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde bulunuyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor…

Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini koruyan sarı-lacivertliler, zirve yolunda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor…

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'a konuk olacak olan Kanarya, geçtiğimiz akşam ağır bir mağlubiyet yaşadı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor…

Yaşanan yenilginin ardından İsmail Kartal'a tepkiler çoğalırken Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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