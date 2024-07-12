Giriş Tarihi: 12.07.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
20:12
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! En-Nesyri derken büyük sürpriz: EURO 2024’e damga vurmuştu
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor. Forvet bölgesine yapılacak transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...