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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! En-Nesyri derken büyük sürpriz: EURO 2024’e damga vurmuştu 
Giriş Tarihi: 12.07.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 20:12

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! En-Nesyri derken büyük sürpriz: EURO 2024’e damga vurmuştu

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor. Forvet bölgesine yapılacak transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! En-Nesyri derken büyük sürpriz: EURO 2024’e damga vurmuştu

Son dakika haberleri... Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! En-Nesyri derken büyük sürpriz: EURO 2024’e damga vurmuştu

Forvet bölgesine yapılacak transfer için ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertli ekip, Sevilla'da forma giyen En-Nesyri ile ilgileniyordu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! En-Nesyri derken büyük sürpriz: EURO 2024’e damga vurmuştu

Ancak Roma'nın bu transferde Fenerbahçe'nin önüne geçmesinin ardından gözler farklı isimlere çevrildi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! En-Nesyri derken büyük sürpriz: EURO 2024’e damga vurmuştu

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! En-Nesyri derken büyük sürpriz: EURO 2024’e damga vurmuştu

Hedefteki isim ise; Borussia Dortmund'un satış listesine koyduğu Alman yıldız Niclas Füllkrug...

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