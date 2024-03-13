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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: İsmail Kartal sonrası dünya efsanesi geliyor…
Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:22

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: İsmail Kartal sonrası dünya efsanesi geliyor…

Son dakika haberleri… Bu sezon yoluna hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle devam eden Fenerbahçe, Nisan ayında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalini de kazanmak istiyor. İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk yolunda önemli bir aşamada olan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, gelecek sezon İsmail Kartal'ın yerine dünyaca ünlü bir teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçeceğini yazdı. Bu haber, taraftarlarda da şok etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: İsmail Kartal sonrası dünya efsanesi geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun sonunda Jorge Jesus'un ayrılığının ardından göreve gelen İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: İsmail Kartal sonrası dünya efsanesi geliyor…

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız oyuncu transferleriyle birlikte iddialı bir kadro kuran Kanarya, takımı da İsmail Kartal'a emanet etti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: İsmail Kartal sonrası dünya efsanesi geliyor…

Deneyimli teknik adamın yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, ligin bitimine 9 hafta kala zirve yarışında devam ediyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: İsmail Kartal sonrası dünya efsanesi geliyor…

Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da yürüyüşünü sürdürmenin peşinde.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: İsmail Kartal sonrası dünya efsanesi geliyor…

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise'ye konuk olan Fenerbahçe, zor deplasmanı 3-0'lık skorla geçmişti.

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