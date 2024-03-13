Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
18:22
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: İsmail Kartal sonrası dünya efsanesi geliyor…
Son dakika haberleri… Bu sezon yoluna hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle devam eden Fenerbahçe, Nisan ayında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalini de kazanmak istiyor. İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk yolunda önemli bir aşamada olan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, gelecek sezon İsmail Kartal'ın yerine dünyaca ünlü bir teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçeceğini yazdı. Bu haber, taraftarlarda da şok etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…