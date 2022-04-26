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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu vurdu! Ali Koç’un istediği bonservis bedeli belli oldu…
Giriş Tarihi: 26.04.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 19:41

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu vurdu! Ali Koç’un istediği bonservis bedeli belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalsa da İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından bir ivme yakalayan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpteki teknik direktör belirsizliği henüz sonuçlanmamış olsa da yıldızı parlayan genç oyuncular, Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu oyunculardan Arda Güler için dünya devi devreye girdi, Ali Koç'un ise istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu vurdu! Ali Koç’un istediği bonservis bedeli belli oldu…

Son dakika haberleri… Futbolda son yıllarda başarıdan uzak kalan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonuna büyük umutlarla girmişti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu vurdu! Ali Koç’un istediği bonservis bedeli belli oldu…

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile başlanan yeni sezonda beklentilerin altında kalan sarı-lacivertliler, sezonun son düzlüğünde önemli bir ivme yakaladı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu vurdu! Ali Koç’un istediği bonservis bedeli belli oldu…

Pereira'nın yerine geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki olumsuz havayı tümüyle değiştirdi ve seri yakaladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu vurdu! Ali Koç’un istediği bonservis bedeli belli oldu…

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle ikinci sıraya demir atan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu vurdu! Ali Koç’un istediği bonservis bedeli belli oldu…

TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ

Vitor Pereira'nın başarısız dönemi sonrası göreve gelen İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki iyi performansıyla kafaları karıştırdı.

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