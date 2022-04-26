Giriş Tarihi: 26.04.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 19:41

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu vurdu! Ali Koç’un istediği bonservis bedeli belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalsa da İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından bir ivme yakalayan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpteki teknik direktör belirsizliği henüz sonuçlanmamış olsa da yıldızı parlayan genç oyuncular, Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu oyunculardan Arda Güler için dünya devi devreye girdi, Ali Koç'un ise istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…