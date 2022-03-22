Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri… Bu sezon taraftarını üzen bir performans gösteren Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezonda yeni hocasıyla yola devam edecek olan sarı-lacivertliler, bu sezonu en iyi sırada bitirmeye çalışırken, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor. 2021-2022 sezonunun sonuna yaklaşmışken, eski Fenerbahçeli için Avrupa devlerinin yarışa girdiği ve bu transferden Fenerbahçe'nin de kazançlı çıkacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…