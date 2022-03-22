Giriş Tarihi: 22.03.2022 22:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 22:35

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye beklemediği yerden müjdeli haber! Dünya devleri sayesinde piyango Ali Koç’a vuracak…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri… Bu sezon taraftarını üzen bir performans gösteren Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezonda yeni hocasıyla yola devam edecek olan sarı-lacivertliler, bu sezonu en iyi sırada bitirmeye çalışırken, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor. 2021-2022 sezonunun sonuna yaklaşmışken, eski Fenerbahçeli için Avrupa devlerinin yarışa girdiği ve bu transferden Fenerbahçe'nin de kazançlı çıkacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…