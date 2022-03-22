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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye beklemediği yerden müjdeli haber! Dünya devleri sayesinde piyango Ali Koç’a vuracak…
Giriş Tarihi: 22.03.2022 22:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 22:35

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye beklemediği yerden müjdeli haber! Dünya devleri sayesinde piyango Ali Koç’a vuracak…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri… Bu sezon taraftarını üzen bir performans gösteren Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezonda yeni hocasıyla yola devam edecek olan sarı-lacivertliler, bu sezonu en iyi sırada bitirmeye çalışırken, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor. 2021-2022 sezonunun sonuna yaklaşmışken, eski Fenerbahçeli için Avrupa devlerinin yarışa girdiği ve bu transferden Fenerbahçe'nin de kazançlı çıkacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye beklemediği yerden müjdeli haber! Dünya devleri sayesinde piyango Ali Koç’a vuracak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk umuduyla yeni sezona girmişti. Ancak Portekizli çalıştırıcı ile beklenen olmadı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye beklemediği yerden müjdeli haber! Dünya devleri sayesinde piyango Ali Koç’a vuracak…

Ligde ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal göreve getirildi.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye beklemediği yerden müjdeli haber! Dünya devleri sayesinde piyango Ali Koç’a vuracak…

Deneyimli teknik direktör ile Süper Lig'de bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye beklemediği yerden müjdeli haber! Dünya devleri sayesinde piyango Ali Koç’a vuracak…

Yeni sezonda yoluna Joachim Löw ile devam etmesi beklenen sarı-lacivertliler, rotasını şimdiden çizmeye başladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye beklemediği yerden müjdeli haber! Dünya devleri sayesinde piyango Ali Koç’a vuracak…

Öte yandan 2021-2022 sezonunu bitimine yakın, Fenerbahçe'ye beklemediği yerden müjdeli bir haber geldi.

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