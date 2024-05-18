Giriş Tarihi: 18.05.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
21:43
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’ye büyük şok! Jose Mourinho ezeli rakibe gidiyor: Başkan resmen açıkladı…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de Jose Mourinho savaşı yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimde en büyük vaadi olarak tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getireceğini açıklamıştı. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları futbolseverler arasında büyük ses getirirken sarı-lacivertli ekibe büyük bir şok geldi. Süper Lig'de bir başka dev kulüp, Portekizli teknik direktörle görüşme sağladıklarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…