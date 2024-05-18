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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’ye büyük şok! Jose Mourinho ezeli rakibe gidiyor: Başkan resmen açıkladı…
Giriş Tarihi: 18.05.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 21:43

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’ye büyük şok! Jose Mourinho ezeli rakibe gidiyor: Başkan resmen açıkladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Jose Mourinho savaşı yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimde en büyük vaadi olarak tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getireceğini açıklamıştı. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları futbolseverler arasında büyük ses getirirken sarı-lacivertli ekibe büyük bir şok geldi. Süper Lig'de bir başka dev kulüp, Portekizli teknik direktörle görüşme sağladıklarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’ye büyük şok! Jose Mourinho ezeli rakibe gidiyor: Başkan resmen açıkladı…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe, haziran ayında yapılacak seçime konsantre oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’ye büyük şok! Jose Mourinho ezeli rakibe gidiyor: Başkan resmen açıkladı…

Sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım, seçimde adaylığını açıklamış ve Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini söylemişti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’ye büyük şok! Jose Mourinho ezeli rakibe gidiyor: Başkan resmen açıkladı…

Aziz Yıldırım'ın Mourinho hakkındaki açıklamaları şöyleydi:

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’ye büyük şok! Jose Mourinho ezeli rakibe gidiyor: Başkan resmen açıkladı…

"Jose Mourinho ile 2 saat yüz yüze görüştüm. Biz daha para konuşmadık. Adamın geldiği yok daha. Konuşuyoruz, şartlarda anlaşırsak gelecek."

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’ye büyük şok! Jose Mourinho ezeli rakibe gidiyor: Başkan resmen açıkladı…

"Fenerbahçe'nin kadrosu iyi, en fazla 3-5 oyuncu alırsınız ama başına insanlar lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Parasal olarak sıkıntı yok. 9 Haziran'da seçim olacak."

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