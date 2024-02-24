Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
20:35
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer Kasımpaşa maçında şoku yaşadı! Kadıköy’de tüm taraftarlar ayağa kalktı ve...
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadelenin 58. dakikasında Porozo'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, beraberlik golünü de kısa bir süre içerisinde buldu. Öte yandan karşılaşma devam ederken flaş bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, oyundan çıkarken taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…