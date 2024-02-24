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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer Kasımpaşa maçında şoku yaşadı! Kadıköy’de tüm taraftarlar ayağa kalktı ve...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:35

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer Kasımpaşa maçında şoku yaşadı! Kadıköy’de tüm taraftarlar ayağa kalktı ve...

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadelenin 58. dakikasında Porozo'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, beraberlik golünü de kısa bir süre içerisinde buldu. Öte yandan karşılaşma devam ederken flaş bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, oyundan çıkarken taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer Kasımpaşa maçında şoku yaşadı! Kadıköy’de tüm taraftarlar ayağa kalktı ve...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer Kasımpaşa maçında şoku yaşadı! Kadıköy’de tüm taraftarlar ayağa kalktı ve...

Karşılaşmanın büyük bir bölümünde rakibine karşı etkisiz bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 58. dakikada yediği golle geriye düştü.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer Kasımpaşa maçında şoku yaşadı! Kadıköy’de tüm taraftarlar ayağa kalktı ve...

Kasımpaşa'nın golüne hızlı bir karşılık veren Kanarya, Mert Hakan Yandaş'ın frikikten attığı golle skoru eşitlemeyi başardı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer Kasımpaşa maçında şoku yaşadı! Kadıköy’de tüm taraftarlar ayağa kalktı ve...

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer Kasımpaşa maçında şoku yaşadı! Kadıköy’de tüm taraftarlar ayağa kalktı ve...

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra riske edilmeyen Fred, maç kadrosuna dahil edilmezken, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel de kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

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