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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Çağlar Söyüncü bir başka Süper Lig deviyle anlaştı: Büyük ters köşe...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 20:45

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Çağlar Söyüncü bir başka Süper Lig deviyle anlaştı: Büyük ters köşe...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun Galatasaray ile birlikte en önemli adayı olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine bir hayli hızlı bir giriş yapmıştı. Devre arasında kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren sarı-lacivertliler, üçüncü hedefini de Çağlar Söyüncü olarak belirledi. Uzun süredir milli futbolcu ve kulübü Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor. Son dakika gelen haberlere göre milli savunmacıyla bir başka Süper Lig devi anlaşma sağlamak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Çağlar Söyüncü bir başka Süper Lig deviyle anlaştı: Büyük ters köşe...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, liderliğini sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Çağlar Söyüncü bir başka Süper Lig deviyle anlaştı: Büyük ters köşe...

İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, sezon başında dünya yıldızlarını kadrosuna katmıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Çağlar Söyüncü bir başka Süper Lig deviyle anlaştı: Büyük ters köşe...

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder ve Livakovic gibi isimlerle anlaşan Fenerbahçe, oldukça iyi bir sezon geçiriyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Çağlar Söyüncü bir başka Süper Lig deviyle anlaştı: Büyük ters köşe...

22. hafta maçlarının oynandığı Süper Lig'de 54 puanla zirvedeki yerini koruyan Kanarya, ara transfer dönemine de hızlı girdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Çağlar Söyüncü bir başka Süper Lig deviyle anlaştı: Büyük ters köşe...

Savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle önce Leonardo Bonucci'yle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü İtalyan futbolcuyu kadrosuna kattı.

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