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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…
Giriş Tarihi: 12.05.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 21:43

SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında nefes kesen maçlar ardı ardına oynandı. Deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, son nefeste sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 99 yaptı. İki tarafa da gidip gelen mücadelede taraftarlar adeta ölüp dirilirken maç sonunda Fernando Muslera'nın Türkçe sözleri gündem oldu. Deneyimli eldiven, soyunma odasına giderken dikkat çeken bir hamle yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 geri düştü. Pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, beraberlik golünü 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz ile buldu ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…

Galatasaray, maçın ikinci yarısına daha etkili başladı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın büyük çabası sonrasında Dries Mertens'in golü geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…

Mauro Icardi, Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay ile pozisyon üreten sarı-kırmızılı ekip, 83. dakikada Markao'nun golüne engel olamayınca skor 2-2'ye geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…

Maçı bırakmayan "Cimbom" 81. dakikada oyuna giren Berkan Kutlu'nun 9 dakika sonra kaydettiği golle müsabakayı 3-2 kazandı.

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