SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 geri düştü. Pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, beraberlik golünü 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz ile buldu ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.