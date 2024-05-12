Giriş Tarihi: 12.05.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
21:43
SON DAKİKA HABERLERİ: Fernando Muslera’nın Türkçe sözleri gündem oldu! Fatih Karagümrük maçı sonrası tam soyunma odasına giderken…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında nefes kesen maçlar ardı ardına oynandı. Deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, son nefeste sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 99 yaptı. İki tarafa da gidip gelen mücadelede taraftarlar adeta ölüp dirilirken maç sonunda Fernando Muslera'nın Türkçe sözleri gündem oldu. Deneyimli eldiven, soyunma odasına giderken dikkat çeken bir hamle yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…