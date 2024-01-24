Giriş Tarihi: 24.01.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
17:07
Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona'dan yapıyor! Görüşmeler başladı
Son dakika haberleri: Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, dün Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Fernando Santos, takıma transfer yapılmasını talep etti. Svensson'u kadrosuna katan yönetim, Portekizli hocanın Barcelona'da forma giyen yıldızı istediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim transfer için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...