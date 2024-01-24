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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona'dan yapıyor! Görüşmeler başladı
Giriş Tarihi: 24.01.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 17:07

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona'dan yapıyor! Görüşmeler başladı

Son dakika haberleri: Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, dün Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Fernando Santos, takıma transfer yapılmasını talep etti. Svensson'u kadrosuna katan yönetim, Portekizli hocanın Barcelona'da forma giyen yıldızı istediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim transfer için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona’dan yapıyor! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona’dan yapıyor! Görüşmeler başladı

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Adana Demirspor'un 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakada iki takım da gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona’dan yapıyor! Görüşmeler başladı

Bu sonuçla 3. beraberliğini yaşayan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı. Ligde 10. kez berabere kalan Adana Demirspor ise puanını 31 yaptı.

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona’dan yapıyor! Görüşmeler başladı

SAHASINDA 5. KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti.

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona’dan yapıyor! Görüşmeler başladı

Tüpraş Stadı'nda çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

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