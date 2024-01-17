Giriş Tarihi: 17.01.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
00:55
Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıçla giren Beşiktaş, ligin ilk yarısı bitmeden 4. kez teknik direktör değişikliğine gitti. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Beşiktaş yönetimi, çareyi Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Fernando Santos da buldu. Deneyimli çalıştırıcıyla ilk 2 maçında 2 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, yeniden yükselişe geçmek isterken transferde de flaş adımlar atıyor. Yeni yönetim, hocanın istekleri doğrultusunda hareket ederken Santos'un eski öğrencisi imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…