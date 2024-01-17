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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…
Giriş Tarihi: 17.01.2024 00:53 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 00:55

Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıçla giren Beşiktaş, ligin ilk yarısı bitmeden 4. kez teknik direktör değişikliğine gitti. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Beşiktaş yönetimi, çareyi Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Fernando Santos da buldu. Deneyimli çalıştırıcıyla ilk 2 maçında 2 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, yeniden yükselişe geçmek isterken transferde de flaş adımlar atıyor. Yeni yönetim, hocanın istekleri doğrultusunda hareket ederken Santos'un eski öğrencisi imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023/24 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste kötü sonuçların ardından yollarını ayırma kararı almıştı.

Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…

Burak Yılmaz ile devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, kötü sonuçların devam etmesiyle birlikte bir kez daha teknik direktör değişikliği yaşadı.

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Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…

Burak Yılmaz'dan sonra göreve gelen Rıza Çalımbay da Beşiktaş'ta yaşanan sorunlara çare bulamadı ve görevine son verildi.

Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…

Beşiktaş'ta yeni seçilen Hasan Arat yönetimi, uzun süren teknik direktör arayışlarına Fernando Santos'u getirerek son verdi.

Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…

Portekizli deneyimli teknik direktör, siyah-beyazlı ekipte göreve başlar başlamaz havayı değiştirdi ve takımın performansında ciddi artış gözlendi.

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