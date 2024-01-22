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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini yapıyor! Beşiktaş'ın yeni maestrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:49

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini yapıyor! Beşiktaş'ın yeni maestrosu belli oldu

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Pendikspor'a 4-0'lık şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fernando Santos'un transfer listesindeki isimler için harekete geçen yönetim, ara transfer döneminde ikinci transferini yapıyor. Portekizli hoca, İspanyol yıldızı takımda görmek istediğini iletti. İşte Beşiktaş'ın yeni maestrosu olacak olan o yıldız...

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’ın yeni maestrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Fernando Santos, bu sonuçla siyah-beyazlıların başındaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’ın yeni maestrosu belli oldu

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’ın yeni maestrosu belli oldu

Yeni transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’ın yeni maestrosu belli oldu

Beşiktaş yönetimi, takıma takviye için Avrupa'nın önde gelen liglerinde arayışlarına devam ediyor.

Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’ın yeni maestrosu belli oldu

FERNANDO SANTOS'UN LİSTESİ BELLİ OLDU

Ara transfer döneminde ilk hamlesini Jonas Svensson ile yapan Kartal, Fernando Santos'un istediği oyuncular için de harekete geçti.

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