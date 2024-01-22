Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:49
Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk transferini yapıyor! Beşiktaş'ın yeni maestrosu belli oldu
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Pendikspor'a 4-0'lık şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fernando Santos'un transfer listesindeki isimler için harekete geçen yönetim, ara transfer döneminde ikinci transferini yapıyor. Portekizli hoca, İspanyol yıldızı takımda görmek istediğini iletti. İşte Beşiktaş'ın yeni maestrosu olacak olan o yıldız...