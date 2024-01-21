Giriş Tarihi: 21.01.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası yeni transfer için olay iddia! Sosyal medya yangın yerine döndü...
Son dakika haberleri: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Rakibine 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk yenilgisini aldı. Maç sonrası açıklama yapan Portekizli hoca utanç duyduğunu ifade etti. Beşiktaş'ta maçın ardından yeni transferle ilgili olay yaratan bir iddia gündeme geldi. Sosyal medya bu iddia sonrası adeta yangın yerine döndü. İşte son dakika haberinin detayları...