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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası yeni transfer için olay iddia! Sosyal medya yangın yerine döndü...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 00:03 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 00:05

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası yeni transfer için olay iddia! Sosyal medya yangın yerine döndü...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Rakibine 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk yenilgisini aldı. Maç sonrası açıklama yapan Portekizli hoca utanç duyduğunu ifade etti. Beşiktaş'ta maçın ardından yeni transferle ilgili olay yaratan bir iddia gündeme geldi. Sosyal medya bu iddia sonrası adeta yangın yerine döndü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası yeni transfer için olay iddia! Sosyal medya yangın yerine döndü...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Pendikspor'un gollerini Umut Nayir, Halil Akbunar, Thiam ve Nuno kaydetti.

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası yeni transfer için olay iddia! Sosyal medya yangın yerine döndü...

BEŞİKTAŞ 16 MAÇ SONRA BİR MAÇTA GOL ATAMADI

Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

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Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası yeni transfer için olay iddia! Sosyal medya yangın yerine döndü...

BEŞİKTAŞ, LİGDE 7 MAÇTA 3 VE ÜZERİNDE GOL YEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 müsabakanın 7'sinde kalesinde 3 ve üzerinde gol gördü.

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası yeni transfer için olay iddia! Sosyal medya yangın yerine döndü...

SANTOS'TAN FLAŞ SÖZLER: "UTANÇ DUYUYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" dedi.

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası yeni transfer için olay iddia! Sosyal medya yangın yerine döndü...

"BEŞİKTAŞ İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR GRAFİK SERGİLEYEMEZ"

Daha çok savaşmak gerektiğini ifade eden Fernando Santos, "Önemli oyuncularımız bizimle değil. Transfere yönetim çözüm bulacak. Bu oyuncular son maçlarda iyi bir performans gösteriyorlardı ama bu müsabakada istediklerimizi yapamadık. Rakipten hep daha fazla koşmak ve savaşmak zorundayız. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ve takım maç kazanamaz. Kolektif olarak daha çok savaşmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir grafik sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız. En büyük sorun defansif organizasyon. Bu maçta da çok kötüydük" dedi.

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