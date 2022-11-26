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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fransa - Danimarka maçında Galatasaraylılar ‘Eyvah’ dedi! Victor Nelsson tam puan aldığı maçta tüm taraftarları korkuttu…
Giriş Tarihi: 26.11.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 21:26

Son dakika haberleri: Fransa - Danimarka maçında Galatasaraylılar ‘Eyvah’ dedi! Victor Nelsson tam puan aldığı maçta tüm taraftarları korkuttu…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Turnuvanın son şampiyonu Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaştı. Yüksek tempoda oynanan dev mücadele, 2-1 Fransa'nın üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada Galatasaraylı Victor Nelsson da Danimarka formasıyla sahaya çıktı. Kariyerinin ilk Dünya Kupası maçına Fransa karşısında çıkan Nelsson, maç içindeki bir pozisyonda tüm futbolseverleri korkuttu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fransa - Danimarka maçında Galatasaraylılar ‘Eyvah’ dedi! Victor Nelsson tam puan aldığı maçta tüm taraftarları korkuttu…

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Son dakika haberleri: Fransa - Danimarka maçında Galatasaraylılar ‘Eyvah’ dedi! Victor Nelsson tam puan aldığı maçta tüm taraftarları korkuttu…

Puanını 6'ya çıkaran Fransa, son maçında Tunus ile karşılaşacak. Bir puanda kalan Danimarka ise Avustralya ile kozlarını paylaşacak.

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Son dakika haberleri: Fransa - Danimarka maçında Galatasaraylılar ‘Eyvah’ dedi! Victor Nelsson tam puan aldığı maçta tüm taraftarları korkuttu…

Danimarka'da ise teknik direktör Kasper Hjulmand, Simon Kjaer'in yerine Victor Nelsson'a ilk 11'de şans verdi. Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

Son dakika haberleri: Fransa - Danimarka maçında Galatasaraylılar ‘Eyvah’ dedi! Victor Nelsson tam puan aldığı maçta tüm taraftarları korkuttu…

Fransa, ilk yarıda daha baskılı oynadı. 21. dakikada Rabiot ve 33. dakikada Griezmann'ın çıkardığı şutlarda kaleci Schmeichel gole izin vermedi. 30. dakikada Kounde'nin şutunda Höjbjerg altıpasın içinde golü önlerken, 37. dakikada Giroud ve 40. dakikada Mbappe'nin yaptığı vuruşlarda meşin yuvarlak auta çıktı.

Son dakika haberleri: Fransa - Danimarka maçında Galatasaraylılar ‘Eyvah’ dedi! Victor Nelsson tam puan aldığı maçta tüm taraftarları korkuttu…

Danimarka ise en net pozisyonunu ani atak sonucunda buldu. 36. dakikada Cornelius'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

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