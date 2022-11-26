Giriş Tarihi: 26.11.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 21:26

Son dakika haberleri: Fransa - Danimarka maçında Galatasaraylılar ‘Eyvah’ dedi! Victor Nelsson tam puan aldığı maçta tüm taraftarları korkuttu…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Turnuvanın son şampiyonu Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaştı. Yüksek tempoda oynanan dev mücadele, 2-1 Fransa'nın üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada Galatasaraylı Victor Nelsson da Danimarka formasıyla sahaya çıktı. Kariyerinin ilk Dünya Kupası maçına Fransa karşısında çıkan Nelsson, maç içindeki bir pozisyonda tüm futbolseverleri korkuttu. İşte son dakika haberinin detayları…