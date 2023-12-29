Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:27
Son dakika haberleri: Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu…
Son dakika haberleri… 2023 yılının sonuna gelirken futbol takipçilerini de yakından ilgilendiren birden fazla liste ortaya çıkmaya başladı. 2023'ün en iyi futbolcuları, en iyi teknik direktörleri ve en iyi takımları gibi listelere ilgiyle yaklaşan futbolseverler için Süper Lig takipçilerini de yakından ilgilendiren yeni bir liste yayınlandı. CIES Futbol Araştırmaları, 2023 yılında kanat mevkisinin en iyi oyuncularını açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den de yıldız isimlerin yer aldığı liste, futbolseverler tarafından çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…