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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:27

Son dakika haberleri: Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu…

Son dakika haberleri… 2023 yılının sonuna gelirken futbol takipçilerini de yakından ilgilendiren birden fazla liste ortaya çıkmaya başladı. 2023'ün en iyi futbolcuları, en iyi teknik direktörleri ve en iyi takımları gibi listelere ilgiyle yaklaşan futbolseverler için Süper Lig takipçilerini de yakından ilgilendiren yeni bir liste yayınlandı. CIES Futbol Araştırmaları, 2023 yılında kanat mevkisinin en iyi oyuncularını açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den de yıldız isimlerin yer aldığı liste, futbolseverler tarafından çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu…

Son dakika haberleri… 2023 yılının son günlerine girdiğimi sıralarda futbol takipçileri için hazırlanan listeler dikkat çekiyor.

Son dakika haberleri: Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu…

CIES, IFFHS ve FourFourTwo gibi kuruluşların hazırladığı 'en iyiler' listeleri, futbolseverlerin dikkatini çekiyor.

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Son dakika haberleri: Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu…

Türkiye'den de birçok takım ve futbolcuyu içlerinde barındıran bu listelere bir yenisi daha eklendi.

Son dakika haberleri: Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu…

CIES Futbol Araştırmaları, 2023 yılında dünyadaki en iyi kanat oyuncularını listeledi.

Son dakika haberleri: Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu…

Listede Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen isimler de yer aldı.

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