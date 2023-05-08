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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında herkes o kararı konuşmuştu! Erman Toroğlu, tüm tartışmalı pozisyonları yorumladı: VAR için olay sözler…
Giriş Tarihi: 08.05.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 23:22

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında herkes o kararı konuşmuştu! Erman Toroğlu, tüm tartışmalı pozisyonları yorumladı: VAR için olay sözler…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mauro Icardi'nin penaltı golüyle kazanan Aslan, puanını 73 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 90 dakika boyunca karşılaşmada birçok da tartışmalı an yaşandı. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir maçının tüm tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında herkes o kararı konuşmuştu! Erman Toroğlu, tüm tartışmalı pozisyonları yorumladı: VAR için olay sözler…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı.

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında herkes o kararı konuşmuştu! Erman Toroğlu, tüm tartışmalı pozisyonları yorumladı: VAR için olay sözler…

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilk yarının uzatma bölümünde penaltıdan kaydettiği golle yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 73'e çıkardı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında herkes o kararı konuşmuştu! Erman Toroğlu, tüm tartışmalı pozisyonları yorumladı: VAR için olay sözler…

Galatasaray böylece ligde son 5 haftaya girilirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve bir maçı fazla olan Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında herkes o kararı konuşmuştu! Erman Toroğlu, tüm tartışmalı pozisyonları yorumladı: VAR için olay sözler…

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında herkes o kararı konuşmuştu! Erman Toroğlu, tüm tartışmalı pozisyonları yorumladı: VAR için olay sözler…

Sarı-kırmızılı takımda galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.

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