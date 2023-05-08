Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında herkes o kararı konuşmuştu! Erman Toroğlu, tüm tartışmalı pozisyonları yorumladı: VAR için olay sözler…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mauro Icardi'nin penaltı golüyle kazanan Aslan, puanını 73 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 90 dakika boyunca karşılaşmada birçok da tartışmalı an yaşandı. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir maçının tüm tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…