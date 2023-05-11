Giriş Tarihi: 11.05.2023 13:06
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
13:23
Son dakika haberleri: Galatasaray bonservis rekorunu kırabilir! Takımın yıldızı Premier Lig'e gidiyor...
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek için transfer adımlarını atmaya hazırlanırken, takımın yıldız oyuncusunun Premier Lig'e gideceği ortaya çıktı. Galatasaray, dev talipleri olan yıldız oyuncusu için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...