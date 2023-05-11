TORREIRA İÇİN BELİRLENEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Arsenal'den bonservisi alınan Lucas Torreira, bu sezon takımın en önemli parçalarından biri oldu. Gösterdiği performansla Avrupalı devlerin yeniden iştahını kabartan Torreira için Galatasaray bonservis bedelini de belirledi.