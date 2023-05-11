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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray bonservis rekorunu kırabilir! Takımın yıldızı Premier Lig'e gidiyor...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 13:23

Son dakika haberleri: Galatasaray bonservis rekorunu kırabilir! Takımın yıldızı Premier Lig'e gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek için transfer adımlarını atmaya hazırlanırken, takımın yıldız oyuncusunun Premier Lig'e gideceği ortaya çıktı. Galatasaray, dev talipleri olan yıldız oyuncusu için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray bonservis rekorunu kırabilir! Takımın yıldızı Premier Lig’e gidiyor...

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa doğru giden Galatasaray, önümüzdeki hafta içi salı günü İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe maçı öncesi tüm maçlarını kazanmak isteyen sarı-kırmızılı takım derbiye şampiyon unvanıyla çıkmak istiyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray bonservis rekorunu kırabilir! Takımın yıldızı Premier Lig’e gidiyor...

Sezon başında Okan Buruk'u takımın başına getiren Galatasaray, Mertens, Icardi, Torreira, Oliveira ve Zaniolo gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak dikkat çekti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray bonservis rekorunu kırabilir! Takımın yıldızı Premier Lig’e gidiyor...

TORREIRA İÇİN BELİRLENEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Arsenal'den bonservisi alınan Lucas Torreira, bu sezon takımın en önemli parçalarından biri oldu. Gösterdiği performansla Avrupalı devlerin yeniden iştahını kabartan Torreira için Galatasaray bonservis bedelini de belirledi.

Son dakika haberleri: Galatasaray bonservis rekorunu kırabilir! Takımın yıldızı Premier Lig’e gidiyor...

Fakat Okan Buruk yönetime oyuncuyu bırakmayı düşünmediğini iletti. Torreira için 10-12 milyon euro arası bir bonservis bedeli belirleyen yönetim, oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray bonservis rekorunu kırabilir! Takımın yıldızı Premier Lig’e gidiyor...

G.SARAY KASASINI DOLDURMAK İSTİYOR

Şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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