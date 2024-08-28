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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray dev gelirden oldu! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:07

Son dakika haberleri: Galatasaray dev gelirden oldu! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a rövanş maçında da 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Cimbom, oynadığı kötü futbolla sert eleştirilere maruz kalırken, taraftarın da protestosuna uğradı. Galatasaray aynı zamanda büyük bir gelirden de olmuş oldu. İşte Young Boys maçında yaşananlar ve kaçan dev gelir...

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Son dakika haberleri: Galatasaray dev gelirden oldu! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray dev gelirden oldu! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü...

CİMBOM YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

İki maçın toplamında 4-2'lik skor avantajını yakalayan Young Boys turu geçen taraf oldu. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek.

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Son dakika haberleri: Galatasaray dev gelirden oldu! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü...

FİLİSTİN UNUTULMADI

Kritik rövanşta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı pankartlarla da dünyaya mesaj gönderdi… "İnsanlık, vicdanını Gazze'de yitirdi"ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Galatasaray dev gelirden oldu! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü...

OKAN BURUK'TAN SAVUNMADA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın devre arasında savunmada büyük değişiklik yaptı.

Son dakika haberleri: Galatasaray dev gelirden oldu! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü...

Maça savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Derrick Köhn dizilişiyle başlayan tecrübeli teknik adam, devre arasında iki değişiklik gerçekleştirdi.

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