Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:07
Son dakika haberleri: Galatasaray dev gelirden oldu! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü...
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a rövanş maçında da 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Cimbom, oynadığı kötü futbolla sert eleştirilere maruz kalırken, taraftarın da protestosuna uğradı. Galatasaray aynı zamanda büyük bir gelirden de olmuş oldu. İşte Young Boys maçında yaşananlar ve kaçan dev gelir...