Giriş Tarihi: 12.07.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
22:44
Son dakika haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! Resmi görüşme gerçekleşti: İşte Okan Buruk’un yeni prensi...
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde üst üste 3'üncü şampiyonluk için çalışan sarı-kırmızılı ekip, transferde de flaş hamleler yapacak. İlk transferini Michy Batshuayi ile yapan Aslan, bu kez en çok beklenen mevkiye dünya yıldızı bir ismi getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...