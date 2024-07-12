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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! Resmi görüşme gerçekleşti: İşte Okan Buruk’un yeni prensi... 
Giriş Tarihi: 12.07.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 22:44

Son dakika haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! Resmi görüşme gerçekleşti: İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde üst üste 3'üncü şampiyonluk için çalışan sarı-kırmızılı ekip, transferde de flaş hamleler yapacak. İlk transferini Michy Batshuayi ile yapan Aslan, bu kez en çok beklenen mevkiye dünya yıldızı bir ismi getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! Resmi görüşme gerçekleşti: İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

Son dakika haberleri... Son iki sezonu Okan Buruk yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! Resmi görüşme gerçekleşti: İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

Yaz transfer dönemi Michy Batshuayi takviyesiyle hızlı giren sarı-kırmızılı ekip, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! Resmi görüşme gerçekleşti: İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

Sağ bek ve orta saha bölgelerini öncelikli hedef olarak belirleyen Aslan, buralara yapılacak transferler için de aşama kaydetmeye başladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! Resmi görüşme gerçekleşti: İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdüren Galatasaray, taraftarlarda heyecan yaratacak bir ismi gündemine aldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! Resmi görüşme gerçekleşti: İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

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