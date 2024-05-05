Giriş Tarihi: 05.05.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
21:09
Son dakika haberleri: Galatasaray, Fatih Terim'in yıldızını alıyor! Icardi yanına sürpriz golcü...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray bugün evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Sezonu şampiyon tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, Fatih Terim'in yıldız golcüsüne kancayı taktı. İşte flaş transfer haberinin detayları...