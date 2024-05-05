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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray, Fatih Terim'in yıldızını alıyor! Icardi yanına sürpriz golcü...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 21:09 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 21:09

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fatih Terim'in yıldızını alıyor! Icardi yanına sürpriz golcü...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray bugün evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Sezonu şampiyon tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, Fatih Terim'in yıldız golcüsüne kancayı taktı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Galatasaray, Fatih Terim’in yıldızını alıyor! Icardi yanına sürpriz golcü...

Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fatih Terim’in yıldızını alıyor! Icardi yanına sürpriz golcü...

Galatasaray-Sivasspor maçının VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

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Son dakika haberleri: Galatasaray, Fatih Terim’in yıldızını alıyor! Icardi yanına sürpriz golcü...

YÖNETİM YENİ TRANSFERLER İÇİN KOLLARI SIVADI

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Cimbom, kadrosunu güçlendirmek adına şimdiden kolları sıvadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fatih Terim’in yıldızını alıyor! Icardi yanına sürpriz golcü...

Golcüsü Mauro Icardi'nin yanına bir yıldız transferi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, istediği oyuncuyu Yunanistan'da buldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fatih Terim’in yıldızını alıyor! Icardi yanına sürpriz golcü...

YUNAN BASININDAN BOMBA TRANSFER İDDİASI

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre Cimbom, Mauro Icardi'nin yanına yeni bir golcü getirmek istiyor.

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