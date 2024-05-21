Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:33
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbi, tüm futbolseverleri ekran başına kilitledi. Galatasaray'ın puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bir tarafın büyük bir yıkım, diğer tarafın da tarihi bir zafer yaşadığı karşılaşmanın ardından çıkan olaylar da damga vurdu. Maç sonunda yaşananlar faturası da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…