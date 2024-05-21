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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:33

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbi, tüm futbolseverleri ekran başına kilitledi. Galatasaray'ın puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bir tarafın büyük bir yıkım, diğer tarafın da tarihi bir zafer yaşadığı karşılaşmanın ardından çıkan olaylar da damga vurdu. Maç sonunda yaşananlar faturası da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar

Son dakika haberleri… Süper Lig'de nefesleri kesen sezonun son haftaları da aynı etkiyle devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar

Ligin 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta 1-0 yenik ayrıldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar

Çağlar Söyüncü'nün golüyle uzun yıllar unutulmayacak bir zafer elde eden Fenerbahçe, rakibinin şampiyonluk kutlamalarına ket vurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da Okan Buruk ve futbolcular çokça eleştirilirken çıkan olaylar da geceye damga vurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar

MAÇ SONUNDA BÜYÜK KAVGA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından RAMS Park'a gelerek futbolcularıyla birlikte saha içerisinde kutlama yapmak istedi.

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