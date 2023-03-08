Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde de kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe ile güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı. Zaniolo transferiyle ses getiren Aslan, sezon sonu için de flaş bir transfer için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...