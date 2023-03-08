Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
17:20
Son dakika haberleri: Galatasaray flaş tansfer için harekete geçti! Sezon sonu bombası...
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sarı-kırmızı ekip, sezon başında Mauro Icardı, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı kadrosuna katarken, ara transfer döneminde'de hız kesmedi ve ilk olarak Kaan Ayhan, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Zaniolo transferiyle ses getiren Aslan, sezon sonu için de flaş bir transfer için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...