Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray flaş tansfer için harekete geçti! Sezon sonu bombası...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 17:20

Son dakika haberleri: Galatasaray flaş tansfer için harekete geçti! Sezon sonu bombası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sarı-kırmızı ekip, sezon başında Mauro Icardı, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı kadrosuna katarken, ara transfer döneminde'de hız kesmedi ve ilk olarak Kaan Ayhan, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Zaniolo transferiyle ses getiren Aslan, sezon sonu için de flaş bir transfer için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray flaş tansfer için harekete geçti! Sezon sonu bombası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde de kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe ile güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı. Zaniolo transferiyle ses getiren Aslan, sezon sonu için de flaş bir transfer için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray flaş tansfer için harekete geçti! Sezon sonu bombası...

Spor Toto Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, 57 puanla zirvede yer alırken, sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Galatasaray flaş tansfer için harekete geçti! Sezon sonu bombası...

Sarı-kırmızı ekip, ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarken, Zaniolo transferi büyük yankı getirmişti.

Son dakika haberleri: Galatasaray flaş tansfer için harekete geçti! Sezon sonu bombası...

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızı ekip, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray flaş tansfer için harekete geçti! Sezon sonu bombası...

ABDÜLKERİM'İN MİLLİ HEYECANI

Sezon başında Konyaspor'dan transfer olduğu Galatasaray'da müthiş bir performans ortaya koyan Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın geniş kadrosuna dahil edilmenin heyecanını yaşıyor. Henüz A Milli formayı giyme şansı bulamayan 28 yaşındaki savunmacı, hayallerinden birine daha kavuşmak üzere geri sayımda.


SON DAKİKA