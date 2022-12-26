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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! "Yazık..." diyerek eleştirdi
Giriş Tarihi: 26.12.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 08:06

Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! "Yazık..." diyerek eleştirdi

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray dün evinde İstanbulspor'u Bafetimbi Gomis'in 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Cimbom, 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta birçok önemli pozisyon yaşanırken SABAH Spor'un usta kalemleri karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı. Diğer yandan MHK'nın uzatma kararı hakkında sert sözler kaleme alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! Yazık... diyerek eleştirdi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u deneyimli golcüsü Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve son 4 maçını da kazanarak Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! Yazık... diyerek eleştirdi

Maçta birçok kritik pozisyon yaşanırken son dakikaları ise nefes kesti. İstanbulspor beraberlik golüne çok yaklaşsa da gol fırsatını değerlendiremedi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül çok çarpıcı yorumlar kaleme aldı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! Yazık... diyerek eleştirdi

BÜLENT TİMURLENK: "G.SARAY NEDEN TARAFTARINA KORKU FİLMİ GİBİ BİR SON YAŞATTI?"

Ligde son 6 maçını kaybetmiş bir takım karşısında 37 dakikada 2-0'ı bulan, liderlik koltuğuna da maç içinde oturan Galatasaray neden taraftarına korku filmi gibi bir son yaşattı? Kısa cevabı şu; o koltuğa son düdükten sonra oturursunuz ve maç içinde oturduysanız da yayılmazsanız dik oturursunuz.

Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! Yazık... diyerek eleştirdi

Galatasaray'ın muhtemel on birinin ideal 11 ile örtüşmesi futbolda nasıl bir artıysa artık 90+ dakikaların coştuğu oyunda kenardan gelenlerin verdikleri de çok önemli. Kornerlerden iki gol bulmak Okan Buruk'un takımı için bir sezon siftahıydı, ilk 10 dakika oyunu domine edememişlerdi ama golün ardından 40. dakikaya kadar 3 puan cepte futbolu oynamışlardı.

Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! Yazık... diyerek eleştirdi

İstanbulspor devrenin 6 dakika uzatmasıyla birlikte 10 dakika oyunu aldı ve ikinci yarı için de tabelaya rağmen uyarıyı yaptı. Gomis'in nefesinin nerede biteceği belli ama Seferovic takıma mı küs hayata mı belli değil.

Oyunu Boey sağ içte Midstjö ve Rashica üzerinden götüren Galatasaray'da Kerem'in yeterli top alamaması balansı bozarken ikinci yarıda raydan çıkan Torreira ile birlikte İstanbulspor her iki yarıda da topa daha fazla sahip olan takım olmayı başardı.

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