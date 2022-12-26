Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! "Yazık..." diyerek eleştirdi

İstanbulspor devrenin 6 dakika uzatmasıyla birlikte 10 dakika oyunu aldı ve ikinci yarı için de tabelaya rağmen uyarıyı yaptı. Gomis'in nefesinin nerede biteceği belli ama Seferovic takıma mı küs hayata mı belli değil.

Oyunu Boey sağ içte Midstjö ve Rashica üzerinden götüren Galatasaray'da Kerem'in yeterli top alamaması balansı bozarken ikinci yarıda raydan çıkan Torreira ile birlikte İstanbulspor her iki yarıda da topa daha fazla sahip olan takım olmayı başardı.