Son dakika haberleri: Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası bomba sözler! "Yazık..." diyerek eleştirdi

Giriş Tarihi: 26.12.2022 08:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
08:06
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray dün evinde İstanbulspor'u Bafetimbi Gomis'in 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Cimbom, 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta birçok önemli pozisyon yaşanırken SABAH Spor'un usta kalemleri karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı. Diğer yandan MHK'nın uzatma kararı hakkında sert sözler kaleme alındı. İşte son dakika haberinin detayları...