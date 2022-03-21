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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray alternatifini şimdiden belirledi! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine bomba transfer…
Giriş Tarihi: 21.03.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 19:47

Son dakika haberleri: Galatasaray alternatifini şimdiden belirledi! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine bomba transfer…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray formasıyla adından söz ettiren genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı ekibe 2 sezon önce 3. Lig takımından gelmişti. Kısa süre içerisinde büyük bir gelişim sağlayan 23 yaşındaki milli oyuncu, Galatasaray'ın en gözde oyuncusu haline geldi. Birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek yaz rekor bir bedelle transfer yapması beklenirken, Galatasaray ise oyuncunun alternatifini şimdiden hazırladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray alternatifini şimdiden belirledi! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine bomba transfer…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, geçtiğimiz sezon kıl payı kaçan şampiyonluğun ardından yeni bir yapılanmayla sezona başlamıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray alternatifini şimdiden belirledi! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine bomba transfer…

Genç oyuncularla kadrosuna takviyeler yapan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim ve Burak Elmas ile 3 yıllık bir projenin ilk adımlarını attı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray alternatifini şimdiden belirledi! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine bomba transfer…

Ancak Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle Fatih Terim ile yollar ayrıldı ve Domenec Torrent göreve getirildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray alternatifini şimdiden belirledi! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine bomba transfer…

Böylelikle yeni bir döneme giren Galatasaray, ligde kötü gidişini sürdürdü, UEFA Avrupa Ligi'nde ise turnuvaya veda etti.

Son dakika haberleri: Galatasaray alternatifini şimdiden belirledi! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine bomba transfer…

YILDIZI PARLAYAN İSİM KEREM OLDU

Galatasaray'da Fatih Terim'in 2 sezon önce takımın başındayken kadroya kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı ekibin en çok parlayan ismi oldu.

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