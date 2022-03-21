Giriş Tarihi: 21.03.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 19:47

Son dakika haberleri: Galatasaray alternatifini şimdiden belirledi! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine bomba transfer…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray formasıyla adından söz ettiren genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı ekibe 2 sezon önce 3. Lig takımından gelmişti. Kısa süre içerisinde büyük bir gelişim sağlayan 23 yaşındaki milli oyuncu, Galatasaray'ın en gözde oyuncusu haline geldi. Birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek yaz rekor bir bedelle transfer yapması beklenirken, Galatasaray ise oyuncunun alternatifini şimdiden hazırladı. İşte son dakika haberinin detayları…