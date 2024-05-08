Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
09:57
Son dakika haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’nın yanına dünya yıldızını getiriyor! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi haline Galatasaray, kalan son 3 haftada da hata yapmak istemiyor. Üst üste galibiyetlerle zirvedeki yerini sağlamlaştıran ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Aslan, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda ilk hedefini belirleyen Okan Buruk ve yönetim, Lucas Torreira'nın yanına dünya yıldızı bir ismi getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…