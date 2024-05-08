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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’nın yanına dünya yıldızını getiriyor! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:57

Son dakika haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’nın yanına dünya yıldızını getiriyor! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi haline Galatasaray, kalan son 3 haftada da hata yapmak istemiyor. Üst üste galibiyetlerle zirvedeki yerini sağlamlaştıran ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Aslan, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda ilk hedefini belirleyen Okan Buruk ve yönetim, Lucas Torreira'nın yanına dünya yıldızı bir ismi getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’nın yanına dünya yıldızını getiriyor! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son haftalarını oldukça formda geçiren Galatasaray, ligin ikinci yarısında etkileyici bir performans ortaya koydu.

Son dakika haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’nın yanına dünya yıldızını getiriyor! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Sivasspor maçının da kazanılmasıyla birlikte ligde art arda 16 galibiyet alan Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarttı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’nın yanına dünya yıldızını getiriyor! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olan sarı-kırmızılılar, alınacak sonuçlara göre gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Son dakika haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’nın yanına dünya yıldızını getiriyor! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Okan Buruk'un istediği oyuncularla iletişim kurmaya başladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’nın yanına dünya yıldızını getiriyor! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmek isteyen Aslan, gelecek sezon yine iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

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