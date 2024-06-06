Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
14:29
Son dakika haberleri: Galatasaray Süper Lig'in 2 yıldızına da talip oldu! Okan Buruk'un yeni gözdesi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek adına kolları sıvayan sarı-kırmızılı takım, transfer listesindeki oyuncular için harekete geçti. Okan Buruk, Süper Lig'de forma giyen 2 yerli yıldızın ismini yönetime iletti. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimler ve transfer haberinin detayları...