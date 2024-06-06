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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray Süper Lig'in 2 yıldızına da talip oldu! Okan Buruk'un yeni gözdesi...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:29

Son dakika haberleri: Galatasaray Süper Lig'in 2 yıldızına da talip oldu! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek adına kolları sıvayan sarı-kırmızılı takım, transfer listesindeki oyuncular için harekete geçti. Okan Buruk, Süper Lig'de forma giyen 2 yerli yıldızın ismini yönetime iletti. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimler ve transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray Süper Lig’in 2 yıldızına da talip oldu! Okan Buruk’un yeni gözdesi...

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray Süper Lig’in 2 yıldızına da talip oldu! Okan Buruk’un yeni gözdesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray Süper Lig’in 2 yıldızına da talip oldu! Okan Buruk’un yeni gözdesi...

Önümüzdeki sezonda da Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak armasına beşinci yıldızı takma peşinde olan Sarı-Kırmızılı camiada, flaş gelişmeler yaşıyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray Süper Lig’in 2 yıldızına da talip oldu! Okan Buruk’un yeni gözdesi...

ERDEN TİMUR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Sportif AŞ Başkanvekili olarak Galatasaray'da görev yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Erden Timur, geçtiğimiz gün görevini bıraktığını açıklamıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray Süper Lig’in 2 yıldızına da talip oldu! Okan Buruk’un yeni gözdesi...

Şampiyonlar Ligi için play-off oynayacak olan Cimbom, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

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