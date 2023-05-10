Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:57
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
09:57
Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! "Şenol Güneş daha erken gelseydi... 'G.Saray kesin şampiyon' demek için..."
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken, Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybetmesinin ardından Galatasaray Medipol Başakşehir'i yenerek puan farkını 5'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj yakalarken, Beşiktaş da Antalyaspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'yle puanlarını eşitledi. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...