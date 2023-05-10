Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! "Şenol Güneş daha erken gelseydi... 'G.Saray kesin şampiyon' demek için..."

İşte yazarların görüşleri;

SORU: Başakşehir maçını kazanan Galatasaray için "Şampiyon oldu" diyebilir miyiz? Yoksa sarı-kırmızılı camia temkinli mi olmalı?

"TAKIMIN AYAKLARI YERE İYİ BASMALI"

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ı şampiyon ilan etmek isteyenler, bu düşünceleriyle kötülük yapar. Rakiplerin matematiksel şansı devam ederken bu ayrıntıyı görmezden gelmek zafer sarhoşluğudur. Ligin boyu kısaldı, G.Saray son 4 maça 5 puan farkla giriyor. Bu büyük bir avantaj. Ancak G.Saray camiası, teknik heyeti ve futbolcular Başakşehir zaferi sonrası 'Bu iş bitti, biz şampiyonuz' yanılgısına ve saplantısına girmemelidir. Oyuncuların ayakları yere basmalı, İstanbulspor, Sivas ve Ankaragücü maçlarından alınacak 9 puan, G.Saray'ı şampiyon yapar.