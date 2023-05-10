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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! "Şenol Güneş daha erken gelseydi... 'G.Saray kesin şampiyon' demek için..."
Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:57

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! "Şenol Güneş daha erken gelseydi... 'G.Saray kesin şampiyon' demek için..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken, Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybetmesinin ardından Galatasaray Medipol Başakşehir'i yenerek puan farkını 5'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj yakalarken, Beşiktaş da Antalyaspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'yle puanlarını eşitledi. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! Şenol Güneş daha erken gelseydi... ’G.Saray kesin şampiyon’ demek için...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken, Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybetmesinin ardından Galatasaray Medipol Başakşehir'i yenerek puan farkını 5'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj yakalarken, Beşiktaş da Antalyaspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'yle puanlarını eşitledi. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! Şenol Güneş daha erken gelseydi... ’G.Saray kesin şampiyon’ demek için...

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta geride kaldı. Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen Galatasaray, puan farkını 5'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

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Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! Şenol Güneş daha erken gelseydi... ’G.Saray kesin şampiyon’ demek için...

Giresunspor'la berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alırken, Antalyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş Fenerbahçe'yle puan farkını kapattı.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! Şenol Güneş daha erken gelseydi... ’G.Saray kesin şampiyon’ demek için...

SABAH Spor'un usta yazarları ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendirirken, Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundular.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! Şenol Güneş daha erken gelseydi... ’G.Saray kesin şampiyon’ demek için...

İşte yazarların görüşleri;

SORU: Başakşehir maçını kazanan Galatasaray için "Şampiyon oldu" diyebilir miyiz? Yoksa sarı-kırmızılı camia temkinli mi olmalı?

"TAKIMIN AYAKLARI YERE İYİ BASMALI"

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ı şampiyon ilan etmek isteyenler, bu düşünceleriyle kötülük yapar. Rakiplerin matematiksel şansı devam ederken bu ayrıntıyı görmezden gelmek zafer sarhoşluğudur. Ligin boyu kısaldı, G.Saray son 4 maça 5 puan farkla giriyor. Bu büyük bir avantaj. Ancak G.Saray camiası, teknik heyeti ve futbolcular Başakşehir zaferi sonrası 'Bu iş bitti, biz şampiyonuz' yanılgısına ve saplantısına girmemelidir. Oyuncuların ayakları yere basmalı, İstanbulspor, Sivas ve Ankaragücü maçlarından alınacak 9 puan, G.Saray'ı şampiyon yapar.

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