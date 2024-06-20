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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş' transferde karşı karşıya! Genç yıldız Süper Lig'e geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:42

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş' transferde karşı karşıya! Genç yıldız Süper Lig'e geri dönüyor...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Sezona güçlü kadrolarla girmek isteyen iki ezeli rakip, milli yıldızın transferi için harekete geçti. Genç oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş’ transferde karşı karşıya! Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor...

Trendyol Süper Lig'de sezonu tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak adına güçlü bir kadro kurmak için transferde yoğun mesai harcıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş’ transferde karşı karşıya! Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor...

Diğer yandan yeni sezona teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile girecek olan Beşiktaş da aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için yeni transferler yapacak.

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Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş’ transferde karşı karşıya! Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor...

Sezona iddialı girmek isteyen iki ezeli rakip de milli yıldız için transferde karşı karşıya geldi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş’ transferde karşı karşıya! Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor...

Hollandalı çalıştırıcı Van Bronckhorst'un raporu ile harekete geçen siyah beyazlı yönetim, kadrosunda önemli değişikliklere gitmeyi hedefliyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş’ transferde karşı karşıya! Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor...

BEŞİKTAŞ'TAN BİR TRANSFER GİRİŞİMİ DAHA

İlk transferini Gabriel Paulista ile yapan Beşiktaş, savunma hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

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