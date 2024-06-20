Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:42
Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş' transferde karşı karşıya! Genç yıldız Süper Lig'e geri dönüyor...
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Sezona güçlü kadrolarla girmek isteyen iki ezeli rakip, milli yıldızın transferi için harekete geçti. Genç oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...