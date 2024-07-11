Giriş Tarihi: 11.07.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
17:45
Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig'e gelecek...
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon rekor puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına da devam ediyor. Üst üste üçüncü şampiyonluğu elde ederek armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen sarı-kırmızılı ekip, transferde önceliğini orta saha bölgesine verdi. Lucas Torreira'nın yanına önemli bir ismi takviye etmek isteyen Aslan, Okan Buruk'un da çok istediği yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...