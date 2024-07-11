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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig'e gelecek... 
Giriş Tarihi: 11.07.2024 17:43 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 17:45

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig'e gelecek...

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon rekor puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına da devam ediyor. Üst üste üçüncü şampiyonluğu elde ederek armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen sarı-kırmızılı ekip, transferde önceliğini orta saha bölgesine verdi. Lucas Torreira'nın yanına önemli bir ismi takviye etmek isteyen Aslan, Okan Buruk'un da çok istediği yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig’e gelecek...

Son dakika haberleri... Son iki sezonu Okan Buruk yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig’e gelecek...

Yaz transfer dönemi Michy Batshuayi takviyesiyle hızlı giren sarı-kırmızılı ekip, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig’e gelecek...

Sağ bek ve orta saha bölgelerini öncelikli hedef olarak belirleyen Aslan, buralara yapılacak transferler için de aşama kaydetmeye başladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig’e gelecek...

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdüren Galatasaray, taraftarlarda heyecan yaratacak bir ismi gündemine aldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig’e gelecek...

SAĞ BEK İÇİN DOUE ÇOK YAKIN

Galatasaray, sağ bek transferi için Fransa Ligue 1'de Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşmaya çok yakın.

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