Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
10:54
Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Sacha Boey’i bile unutturacak isim geliyor: İlk temas kuruldu…
Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sezon öncesi Avusturya kampında ilk hazırlık maçını LASK Linz'e karşı oynayan sarı-kırmızılı ekip, 3-2 mağlup ayrılmıştı. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda yeni transferleri kampa yetiştirmeyi hedefleyen Aslan, sağ bek arayışını sona erdirmeye oldukça yakın. Galatasaray yönetimi, dünyaca ünlü yıldız futbolcu için ilk temaslarını kurdu. Bu oyuncu için Sacha Boey'i bile unutturur yorumları yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…