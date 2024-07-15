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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Sacha Boey’i bile unutturacak isim geliyor: İlk temas kuruldu…
Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 10:54

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Sacha Boey’i bile unutturacak isim geliyor: İlk temas kuruldu…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sezon öncesi Avusturya kampında ilk hazırlık maçını LASK Linz'e karşı oynayan sarı-kırmızılı ekip, 3-2 mağlup ayrılmıştı. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda yeni transferleri kampa yetiştirmeyi hedefleyen Aslan, sağ bek arayışını sona erdirmeye oldukça yakın. Galatasaray yönetimi, dünyaca ünlü yıldız futbolcu için ilk temaslarını kurdu. Bu oyuncu için Sacha Boey'i bile unutturur yorumları yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Sacha Boey’i bile unutturacak isim geliyor: İlk temas kuruldu…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Sacha Boey’i bile unutturacak isim geliyor: İlk temas kuruldu…

Okan Buruk'un yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ligde üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın peşinde.

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Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Sacha Boey’i bile unutturacak isim geliyor: İlk temas kuruldu…

Bu doğrultuda kadrosunu da güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ilk hedefleri sağ bek ve orta saha bölgesi.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Sacha Boey’i bile unutturacak isim geliyor: İlk temas kuruldu…

Birçok yıldız futbolcuyla görüşme halinde olan Galatasaray'da sağ beke ilk aday Rennes forması giyen Doue olmuştu.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Sacha Boey’i bile unutturacak isim geliyor: İlk temas kuruldu…

Ancak Alman basını, sağ bek bölgesi için flaş bir haberi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

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