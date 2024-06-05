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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: 60 milyonluk golcü geliyor…
Giriş Tarihi: 05.06.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 22:46

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: 60 milyonluk golcü geliyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı girme peşinde. Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez Süper Lig'de zafer elde eden sarı-kırmızılı ekip, Erden Timur'un ayrılığı sonrasında sarsılsa da transferlerde hata yapmayacak. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Aslan, bir dönem Fenerbahçe'nin de istediği dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: 60 milyonluk golcü geliyor…

Son dakika haberleri… Okan Buruk ile birlikte Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, kırılmadık rekor bırakmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: 60 milyonluk golcü geliyor…

102 puanla şampiyon olarak Süper Lig tarihinin en yüksek puanını yakalayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonun da en büyük favorisi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: 60 milyonluk golcü geliyor…

Bir şampiyonluk daha alması halinde armasına beşinci yıldızı takacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: 60 milyonluk golcü geliyor…

Özellikle orta saha ve iki beke takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: 60 milyonluk golcü geliyor…

Daha önce Fenerbahçe'nin de peşinden koştuğu ve bonservisine tam 60 milyon Euro ödenen yıldız golcü, Galatasaray yolunda.

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