Giriş Tarihi: 05.06.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
22:46
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: 60 milyonluk golcü geliyor…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı girme peşinde. Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez Süper Lig'de zafer elde eden sarı-kırmızılı ekip, Erden Timur'un ayrılığı sonrasında sarsılsa da transferlerde hata yapmayacak. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Aslan, bir dönem Fenerbahçe'nin de istediği dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…