Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:50
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
09:55
Son dakika haberleri: Galatasaray'a dev gelir! 5 yıldızına tam 100 milyon Euro...
Son dakika haberleri: Şampiyonluğun en büyük adayı olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Cimbom'a büyük gelir kapısı açıldı. Kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı camia, 5 yıldız oyuncusundan tam 100 milyon Euro gelir elde edecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...